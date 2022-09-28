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Украинские военные уже ликвидировали более 58 тысяч оккупантов, - Генштаб

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 09:10
Украинские военные уже ликвидировали более 58 тысяч оккупантов, - Генштаб Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 58 150 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 28 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 58150 (+400) человек ликвидировано;
  • танков - 2312 (+6);
  • боевых бронированных машин - 4889 (+8);
  • артиллерийских систем - 1381 (+3);
  • РСЗО - 331 (+0);
  • средства ПВО - 175 (+0);
  • самолетов - 262 (+1);
  • вертолетов - 224 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 989 (+12);
  • крылатые ракеты - 242 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3742 (+12);
  • специальной техники - 131 (+0).

Напомним, ВСУ за минувшие сутки на Южном направлении уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники.

Кроме того, украинские защитники сбили три дрона-камиказды иранского производства в Николаевской области.

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Война России против Украины Войска РФ Генштаб ВСУ
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