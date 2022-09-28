Украинские военные уже ликвидировали более 58 тысяч оккупантов, - Генштаб
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 58 150 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 28 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 58150 (+400) человек ликвидировано;
- танков - 2312 (+6);
- боевых бронированных машин - 4889 (+8);
- артиллерийских систем - 1381 (+3);
- РСЗО - 331 (+0);
- средства ПВО - 175 (+0);
- самолетов - 262 (+1);
- вертолетов - 224 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 989 (+12);
- крылатые ракеты - 242 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3742 (+12);
- специальной техники - 131 (+0).
Напомним, ВСУ за минувшие сутки на Южном направлении уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники.
Кроме того, украинские защитники сбили три дрона-камиказды иранского производства в Николаевской области.
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