Украинские военные уже ликвидировали более 58 тысяч оккупантов, - Генштаб

ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 58 150 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки на Южном направлении уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники.

Кроме того, украинские защитники сбили три дрона-камиказды иранского производства в Николаевской области.

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