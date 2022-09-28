Українські військові вже ліквідували понад 58 тисяч окупантів, - Генштаб

ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 58 150 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки.

Крім того, українські захисники збили три дрони-каміказди іранського виробництва у Миколаївській області.

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