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Українські військові вже ліквідували понад 58 тисяч окупантів, - Генштаб

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Середа 28 вересня 2022 09:10
Українські військові вже ліквідували понад 58 тисяч окупантів, - Генштаб Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 58 150 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 28 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 58150 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 2312 (+6);
  • бойових броньованих машин - 4889 (+8);
  • артилерійських систем - 1381 (+3);
  • РСЗВ - 331 (+0);
  • кошти ППО - 175 (+0);
  • літаків - 262 (+1);
  • вертольотів - 224 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 989 (+12);
  • крилаті ракети - 242 (+1);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3742 (+12);
  • спеціальної техніки - 131 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки.

Крім того, українські захисники збили три дрони-каміказди іранського виробництва у Миколаївській області.

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