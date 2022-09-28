Українські військові вже ліквідували понад 58 тисяч окупантів, - Генштаб
Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 58 150 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 28 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 58150 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2312 (+6);
- бойових броньованих машин - 4889 (+8);
- артилерійських систем - 1381 (+3);
- РСЗВ - 331 (+0);
- кошти ППО - 175 (+0);
- літаків - 262 (+1);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 989 (+12);
- крилаті ракети - 242 (+1);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3742 (+12);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки.
Крім того, українські захисники збили три дрони-каміказди іранського виробництва у Миколаївській області.
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