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ВСУ на юге поразили контрольно-наблюдательный пункт и полсотни россиян

Новина українською →
Херсонська область, Среда 28 сентября 2022 02:49
ВСУ на юге поразили контрольно-наблюдательный пункт и полсотни россиян Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины на Южном направлении уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла врагу 5 ударов. А подразделение противовоздушной обороны уничтожили беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а затем в Баштанском районе Николаевщины сбили вражеский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.

Подтвержденные потери врага составляют: 58 захватчиков, танк и еще 77 единиц автомобильной техники.

Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое. На маневрировании оставлено 6 единиц, из которых 3 - надводные ракетоносители. На их борту 24 "Калибра".

Напомним, что ранее украинские защитники сбили три дрона-камиказды иранского производства в Николаевской области.

Вечером 26 сентября россияне снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три дрона.

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