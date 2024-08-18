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Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню воинов в Торонто

Воскресенье 18 августа 2024 18:09
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Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню воинов в Торонто Фото: украинские военные на параде в Торонто (facebook.com/oleh.nikolenko.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военнослужащие впервые в истории приняли участие в параде ко Дню воинов в столице Канады в городе Торонто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генерального консула Украины в Торонто Олега Николенко в Facebook.

"Украинские военнослужащие. Наши защитники. Украинский флаг. Сине-желтые цвета свободы. В самом большом городе Канады. Чрезвычайно горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект", - написал он.

В своем сообщении Николенко выразил благодарность нашим военнослужащим за участие, а также руководству Canadian National Exhibition за такую возможность.

Кроме того, он отметил, что Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу демократического мира.

"Чтим наших воинов, благодарим их за защиту", - подчеркнул генконсул.

Олег Николенко добавил, что парад ко Дню воинов проводится в Торонто с 1921 года. Он чествует мужчин и женщин, служащих в вооруженных силах Канады. Приглашение Украины к участию в этом году является подтверждением крепкой дружбы между странами.

Отметим, что украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. За сегодня на фронте по состоянию на 16:00 было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Наибольший упор враг делает на Покровское направление. С начала суток там произошло 24 попыток штурма позиций украинцев, но ВСУ уже отбили 19 атак.

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