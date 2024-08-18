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С начала суток ВСУ отбили 19 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Воскресенье 18 августа 2024 17:02
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С начала суток ВСУ отбили 19 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 18 августа, на фронте в течение суток произошло 81 боевое столкновение. Горячее всего на Покровском направлении, где враг пытался штурмовать 24 раза, но ВСУ уже отбили 19 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Шалыгино, Славгород, Порозок, Белополье, Тимофеевка, Большая Писаревка, Покровка, Камень, Лисковщина. К тому же россияне нанесли три авиаудара, сбросив пять КАБов, по Голышевскому, Басовке и Юнаковке Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции украинских защитников неподалеку от Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершено, один - продолжается.

На Северском направлении защитники Украины остановили вражеский штурм у Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки и Предтечиного. В общей сложности произошло восемь боеприкосновений, три из которых до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбито, еще один - продолжается. Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.

На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птиче, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 19 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника в этом направлении уточняются. Также враг нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.

На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

На Времивском направлении противник четыре раза штурмовал позиции ВСУ возле Раздольного и Водяного, где в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.

На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.

На других направлениях фронта - без особых изменений.

Напомним, что за последние сутки с 17 на 18 августа российские войска потеряли на фронте 1170 солдат. Всего за время полномасштабной войны потери составляют 599 350 военных. Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7 танков и 71 артиллерийскую систему.

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