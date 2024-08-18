Українські військові вперше взяли участь в параді до Дня воїнів у Торонто

Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь в параді до Дня воїнів у столиці Канади місті Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генерального консула України в Торонто Олега Ніколенко у Facebook.

"Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт", - написав він.

У своєму дописі ніколенко виразив вдячність нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість.

Крім того, він зазначив, що Україна бореться не лише за свою свободу, але і за свободу демократичного світу.

"Шануємо наших воїнів, дякуємо їм за захист", - наголосив генконсул.

Олег Ніколенко додав, що парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади. Запрошення України до участі цьогоріч є підтвердженням міцної дружби між країнами.