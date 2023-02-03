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Украинские десантники уничтожили подразделение россиян и его бронетехнику (видео)

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 09:08
Украинские десантники уничтожили подразделение россиян и его бронетехнику (видео) Фото: украинские десантники уничтожили подразделение россиян и его бронетехнику (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили подразделение кафиров и бронетехнику. Это произошло на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Десантники показали последствия боевой работы воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые продолжают успешно уничтожать российских кафиров и их бронетехнику на востоке Украины.

Как сообщалось, по данным на утро пятницы, 3 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 840 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 870 военных. Также ВСУ сбили самолет и БПЛА.

Напомним, украинские артиллеристы уничтожили редкую российскую систему противовоздушной обороны, которая в первую очередь предназначена для использования в арктических условиях. Это произошло на Херсонском направлении.

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