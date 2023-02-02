Возле Херсона ВСУ уничтожили редкий ЗРК "Тор". Он используется в арктических условиях

Украинские артиллеристы уничтожили редкую российскую систему противовоздушной обороны, которая в первую очередь предназначена для использования в арктических условиях. Это произошло на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Милитарный .

Но ВСУ не остановились и нанесли впоследствии еще один удар. Боеприпас разорвался в нескольких метрах от боевого отделения пусковой установки комплекса противовоздушной обороны Тор-М2ДТ, что, вероятно, привело к значительным повреждениям машины и потере личного состава оккупантов.

Судя по кадрам, после первого удара, снаряд попал в переднюю часть двухзвенного гусеничного шасси. Оккупанты пытались потушить пламя.

Как пишет издание, вероятно, для поражения Тор-М2ДТ были применены высокоточные артиллерийские 155-мм снаряды M982 Excalibur.

Так, российский Тор-М2ДТ поразили воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Командование морской пехоты ВМС ВСУ. В частности известно, что система ПВО оккупантов была поражена возле села Челбурда в Олешковской городской общине Херсонского района Херсонской области.

Как сообщалось, украинские силы в сутки, 1 февраля, отбили атаки около 14 населенных пунктов Донбасса. В то же время оккупанты не могут демобилизоваться, им не выплачивают зарплаты.

Напомним, по данным на утро четверга, 2 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 030 военных.

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