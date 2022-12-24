Трем батальонам из Беларуси приказали выдвинуться к границе Украины, - Наев

В Беларуси продолжаются учения и "внезапная проверка" войск. В их рамках белорусские военные отрабатывают наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"На территории республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В свою очередь, по словам командующего, ВСУ отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры - нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми средствами.

"На территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта", - добавил Наев.