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Украинские военные отбивают позиции под Авдеевкой: Сухопутные войска показали видео

Иллюстративное фото: украинские военные отбивают позиции под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают попытки оттеснить российских оккупантов от Авдеевки. Появилось новое видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

Сухопутные войска обнародовали видео, на котором можно увидеть, как украинские защитники ведут бои с оккупантами в лесопосадке на Авдеевском направлении. Они отбивают позиции врага. 

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

 

В ходе столкновений один из украинских бойцов получил ранение, ему предоставляют первую помощь. 

Бои за Авдеевку

Напомним, в начале октября российские оккупанты начали наступление в районе Авдеевки. Они пытаются окружить и затем захватить стратегический город. 

При этом украинские военные продолжают защищать населенный пункт от атак врага. Им удается наносить российским солдатам значительные потери. 

Сегодня, 23 ноября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении

 

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АвдеевкаВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины