Украинские военные отбивают позиции под Авдеевкой: Сухопутные войска показали видео

Сухопутные войска обнародовали видео, на котором можно увидеть, как украинские защитники ведут бои с оккупантами в лесопосадке на Авдеевском направлении. Они отбивают позиции врага.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

В ходе столкновений один из украинских бойцов получил ранение, ему предоставляют первую помощь.

Бои за Авдеевку

Напомним, в начале октября российские оккупанты начали наступление в районе Авдеевки. Они пытаются окружить и затем захватить стратегический город.

При этом украинские военные продолжают защищать населенный пункт от атак врага. Им удается наносить российским солдатам значительные потери.

Сегодня, 23 ноября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении.