Українські військові відбивають позиції під Авдіївкою: Сухопутні війська показали відео

Українські захисники продовжують спроби відтіснити російських окупантів від Авдіївки. З'явилось нове відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Telegram.
Сухопутні війська оприлюднили відео, де можна побачити, як українські захисники ведуть бої з окупантами в лісопосадці на Авдіївському напрямку. Вони відбивають позиції ворога.
Обережно, на відео є ненормативна лексика!
У ході зіткнень один з українських бійців отримав поранення, йому надають першу допомогу.
Нагадаємо, на початку жовтня російські окупанти розпочали наступ у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити і потім захопити стратегічне місто.
При цьому, українські військові продовжують захищати населений пункт від атак ворога. Їм вдається завдавати російським солдатам значних втрат.
Сьогодні, 23 листопада, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку.
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