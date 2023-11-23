UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові відбивають позиції під Авдіївкою: Сухопутні війська показали відео

Ілюстративне фото: українські військові відбивають позиції під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують спроби відтіснити російських окупантів від Авдіївки. З'явилось нове відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Telegram.

Сухопутні війська оприлюднили відео, де можна побачити, як українські захисники ведуть бої з окупантами в лісопосадці на Авдіївському напрямку. Вони відбивають позиції ворога. 

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

У ході зіткнень один з українських бійців отримав поранення, йому надають першу допомогу.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, на початку жовтня російські окупанти розпочали наступ у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити і потім захопити стратегічне місто.

При цьому, українські військові продовжують захищати населений пункт від атак ворога. Їм вдається завдавати російським солдатам значних втрат.

Сьогодні, 23 листопада, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України