Бойцы ССО за несколько дней уничтожили роту россиян и БПЛА в Бахмуте (видео)

Фото: бойцы ССО за несколько дней уничтожили роту россиян и БПЛА в Бахмуте (t.me/edelweiss10tg)

Бойцы сил специальных операций уничтожили роту российских оккупантов и беспилотник "Орлан-10" в Бахмуте Донецкой области. Бои за город продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении отменяло по меньшей мере роту противника и БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.