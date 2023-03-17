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Мы должны воевать в Бахмуте, чтобы спасти жизнь, - глава МИД

Новина українською →
Пятница 17 марта 2023 12:28
Мы должны воевать в Бахмуте, чтобы спасти жизнь, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные должны воевать в Бахмуте столько, сколько смогут физически. Ведь если город упадет, следующими будут и другие населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью BBC Украина.

По его словам, самый большой спрос на боеприпасы наблюдался в Бахмуте. Так, украинские военные удерживают его уже более семи месяцев, несмотря на неоднократные попытки россиян захватить город.

Глава МИД заявил, что "эмоционально очень сложно" из-за потерь, которые несет Украина.

Однако, по его словам, если бы Бахмут упал, то следующими были бы другие города: "Итак, чтобы там спасти жизнь… мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем".

Напомним, чпикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления украинских бойцов.

Добавим, что недавно президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, на котором решили удерживать Бахмут.

К тому же РБК-Украина рассказывало, почему Украина продолжает оборону Бахмута, несмотря на предупреждения западных партнеров.

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Бахмут Дмитрий Кулеба МИД Украины
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