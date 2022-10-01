"Военные РФ, вы окружены". Украинские защитники показали кадры из Лимана (видео)
Российские войска бегут из Лимана Донецкой области. Украинские защитники показали брошенные позиции и технику оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Кадры журналистам передал украинский военный с позывным "Эней".
Украинские защитники сообщают оккупантам, что они в окружении и предлагают сдаться.
"Военнослужащие Российской Федерации! Вы окружены", - предупреждают ВСУ.
Вражеские силы вместо этого массово бегут из Лиманского направления. Противник бросает военную технику, позиции, личные вещи и одежду. Оккупанты пытаются спастись любыми способами.
Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские военные могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа.
ВСУ подтвердили, что освободили уже пять населенных пунктов вблизи Лимана.
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