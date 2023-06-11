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Украинские военные успешно контратакуют и продвигаются на юге: карты боев ISW

Фото: украинская армия успешно наступает на Запорожском направлении (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на западе Запорожской области. В ночь с 9 на 10 июня украинские военные добились успехов в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

перехватило украинскую ракету, нацеленную на админздание в Луганске.


Бои в Донецкой области

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продвинулись до 1400 метров на разных неопределенных участках Бахмутского направления. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы продолжали контратаки и продвигались к северо-западу от Бахмута, в частности вблизи Берховки и Ягодного, а также северо-восточнее Бахмута в районе Краснополевки.

Российские источники утверждали, что подразделения 200 отдельной мотострелковой бригады РФ обороняются от украинских контратак в районе Бахмута. В Минобороны России заявили, что войска Южной группировки войск отразили украинские атаки на юго-запад и северо-запад от Бахмута.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в направлении Богдановки и Белой Горы.


"Южная ось"


В ночь на 10 июня в Белгородской области России сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

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