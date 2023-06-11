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Українські військові успішно контратакують і просуваються на півдні: карти боїв ISW

Фото: українські армія успішно наступає на Запорізькому напрямку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії на заході Запорізької області. У ніч з 9 на 10 червня українські військові досягли успіхів у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

ПО перехопила українську ракету, націлену на адмінбудівлю в Луганську.


Бої у Донецькій області

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська просунулися до 1400 метрів на різних невизначених ділянках Бахмутського напрямку. Російські блогери стверджували, що українські сили продовжували контратаки та просувалися на північний захід від Бахмута, зокрема поблизу Берхівки та Ягідного, а також на північний схід від Бахмута в районі Краснополівки.

Російські джерела стверджували, що підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ обороняються від українських контратак у районі Бахмута. В Міноборони Росії заявили, що війська Південного угруповання військ відбили українські атаки на південний захід і північний захід від Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в напрямку Богданівки та Білої Гори.


"Південна вісь"


Вночі, 10 червня, в Бєлгородській області Росії зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.

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