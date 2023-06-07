Украинские военные успешно контратакуют на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень , что российские войска продолжают оборону на Новопавловском и Ореховском оперативных направлениях Запорожской и западной части Донецкой областей.

Ночью 6 июня, российская оккупационная армия подорвала Каховскую ГЭС. Под угрозой затопления десятки населённых пунктов. В Херсонской области идет эвакуация.

Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет.

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