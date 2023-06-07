Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, що російські війська продовжують оборону на Новопавлівському та Оріхівському оперативних напрямках Запорізької та західної частини Донецької областей.

Вночі 6 червня, російська окупаційна армія підірвала Каховську ГЕС. Під загрозою затоплення десятки населених пунктів. У Херсонській області триває евакуація.

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.

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