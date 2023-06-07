Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої. Українські військові проводять контратаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень
"Південна вісь"
Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, що російські війська продовжують оборону на Новопавлівському та Оріхівському оперативних напрямках Запорізької та західної частини Донецької областей.
Вночі 6 червня, російська окупаційна армія підірвала Каховську ГЕС. Під загрозою затоплення десятки населених пунктів. У Херсонській області триває евакуація.
Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.
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