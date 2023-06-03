Украинские военные успешно контратакуют в Донецкой области: карты боев ISW

На линии фронта идут ожесточенные бои. Украинские войска получили территориальные достижения во время ограниченных контратак на западе Донецкой области, 2 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В Генштабе Эстонии считают, что Украина намеренно скрывает дату начала своего наступления, тем самым пытаясь озадачить оккупантов и заставить их перейти к обороне.

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