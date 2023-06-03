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Українські військові успішно контратакують в Донецькій області: карти боїв ISW

Фото: ЗСУ проводять успішні контратаки в Донецькій області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На лінії фронту точаться запеклі бої. Українські війська здобули територіальні здобутки під час обмежених контратак на заході Донецької області, 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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У Генштабі Естонії вважать, що Україна навмисно приховує дату початку свого наступу, тим самим намагаючись спантеличити окупантів та змусити їх перейти до оборони.

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