Українські військові успішно контратакують в Донецькій області: карти боїв ISW

На лінії фронту точаться запеклі бої. Українські війська здобули територіальні здобутки під час обмежених контратак на заході Донецької області, 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У Генштабі Естонії вважать, що Україна навмисно приховує дату початку свого наступу, тим самим намагаючись спантеличити окупантів та змусити їх перейти до оборони.

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