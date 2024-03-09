Украинские военные расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области, - ВСУ

Украинские военные укрепляют и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, на юге Украины идет контрбатарейная борьба. За последние сутки россияне не проводили штурмовых действий, но обстреливали из артиллерии и минометов, в частности в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.

"Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а также впервые за десять дней направили управляемую авиабомбу из самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона. Удар был по пятиэтажке, пострадал семилетний ребенок.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.