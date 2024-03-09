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Українські військові розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонської області, - ЗСУ

Херсонська область, Субота 09 березня 2024 14:14
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Українські військові розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонської області, - ЗСУ Фото: ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові укріплюють та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

Як зазначається, на півдні України триває контрбатарейна боротьба. Протягом останньої доби росіяни не проводили штурмових дій, але обстрілювали з артилерії та мінометів, зокрема в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.

"Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону. Удар був по п’ятиповерхівці, постраждала семирічна дитина.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Також наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

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