Военные показали первый уничтоженный российский "Терминатор" в Украине (видео)

Иллюстративное фото: военные показали первый уничтоженный российский "Терминатор" в Украине (wikipedia.org)

Украинские военные впервые уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина на десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.