Военные показали первый уничтоженный российский "Терминатор" в Украине (видео)
Украинские военные впервые уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина на десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.
Как отмечают в ДШВ, российский "Терминатор" уничтожили воины 81 отдельной аэромобильной бригады и 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Кстати, это первый случай уничтожения БМПТ "Терминатор" в Украине. Такая судьба ждет все, что приходит на нашу землю и хочет уничтожить нашу независимость", - сказано в сообщении.
Напомним, первым об уничтожении БМПТ "Терминатор" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он напомнил, что российские пропагандисты ранее рассказывали о "неуязвимости этой техники".
Также мы писали, что ВСУ за двое суток уничтожили 25 российских танков.
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