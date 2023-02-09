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Военные показали первый уничтоженный российский "Терминатор" в Украине (видео)

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Четверг 09 февраля 2023 17:40
Военные показали первый уничтоженный российский "Терминатор" в Украине (видео) Иллюстративное фото: военные показали первый уничтоженный российский "Терминатор" в Украине (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные впервые уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина на десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отмечают в ДШВ, российский "Терминатор" уничтожили воины 81 отдельной аэромобильной бригады и 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Кстати, это первый случай уничтожения БМПТ "Терминатор" в Украине. Такая судьба ждет все, что приходит на нашу землю и хочет уничтожить нашу независимость", - сказано в сообщении.

Напомним, первым об уничтожении БМПТ "Терминатор" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он напомнил, что российские пропагандисты ранее рассказывали о "неуязвимости этой техники".

Также мы писали, что ВСУ за двое суток уничтожили 25 российских танков.

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