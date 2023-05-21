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Украинские военные проводят рейды на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Фото: ССО Украины атакуют оккупированный левый берег Херсонской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Силы специальных операций Украины проводят рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области, но не удерживают там устойчивых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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"Южная ось"

The Washington Post сообщила, что украинский командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый заявил, что украинские силы спецопераций проводят рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области, но не удерживают там устойчивых позиций.

Ранее мы писали, ночью, 21 мая, в Белгородской области Российской Федерации раздавались взрывы и возник сильный пожар.

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