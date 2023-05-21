Украинские военные проводят рейды на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Силы специальных операций Украины проводят рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области, но не удерживают там устойчивых позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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The Washington Post сообщила, что украинский командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый заявил, что украинские силы спецопераций проводят рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области, но не удерживают там устойчивых позиций.
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