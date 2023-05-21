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Українські військові проводять рейди на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Фото: ССО України атакують окупований лівий берег Херсонської області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сили спеціальних операцій України проводять рейди на східному (лівому) березі Херсонської області, але не утримують там стійких позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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The Washington Post повідомила, що український командувач оперативного угруповання військ "Херсон" Михайло Драпатий заявив, що українські сили спецоперацій проводять рейди на східному (лівому) березі Херсонської області, але не утримують там стійких позицій.

Раніше ми писали, вночі, 21 травня, у Білгородській області Російської Федерації лунали вибухи та виникла сильна пожежа.

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