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Премьер Италии анонсировала визит в Украину до годовщины вторжения РФ

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Берлин, Пятница 03 февраля 2023 21:24
Премьер Италии анонсировала визит в Украину до годовщины вторжения РФ Фото: Джорджия Мелони, премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетит Украину до 24 февраля - годовщины начала полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава итальянского правительства заявила во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я буду в Киеве до 24 февраля (первой годовщины начала войны - ред.)", - заявила Мелони.

При этом она не раскрыла точной даты своего визита.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит Мелони в Киев и добавил, что не может назвать дату.

Также мы писали, что Мелони в ходе телефонного разговора с Зеленским пригласила его посетить Рим.

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