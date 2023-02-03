Франция и Италия согласовали последние детали для поставки в Украину систем ПВО SAMP/T
Франция и Италия приняли окончательное решение по поставке в Украину систем противовоздушной обороны SAMP/T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM-TV.
Сегодня, 3 февраля, в ходе телефонного разговора министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Крозетто согласовали последние детали для поставки в Украину ПВО SAMP/T.
Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки. Она позволит Украине защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, прикрывая значительную часть территории Украины. Известно, что системы ПВО поступят в Украину весной этого года.
Напомним, французское издание сообщает, что Италия и Франция закупят Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T.
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