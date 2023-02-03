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Франция и Италия согласовали последние детали для поставки в Украину систем ПВО SAMP/T

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Италия, Пятница 03 февраля 2023 20:29
Франция и Италия согласовали последние детали для поставки в Украину систем ПВО SAMP/T Фото: Франция и Италия поставят Украине систему ПВО SAMP/T (mil in ua)
Автор: Карина Левицкая

Франция и Италия приняли окончательное решение по поставке в Украину систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM-TV.

Сегодня, 3 февраля, в ходе телефонного разговора министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Крозетто согласовали последние детали для поставки в Украину ПВО SAMP/T.

Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки. Она позволит Украине защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, прикрывая значительную часть территории Украины. Известно, что системы ПВО поступят в Украину весной этого года.

Напомним, французское издание сообщает, что Италия и Франция закупят Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T.

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