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Украинские военные сообщили США о попытке перехвата ракеты позле Польши, - CNN

Иллюстративное фото: украинские военные сообщили США о попытке перехвата ракеты вблизи Польши (kongsberg.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сообщили США и союзникам, что пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий американского чиновника CNN.

Пока неизвестно, является ли эта ракета ПВО той же ракетой, которая ударила по Польше, но эта информация послужила основой для текущей оценки США.

Напомним, вчера в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Президент Польшу Анджей Дуда отметил, что там могла упасть ракета украинского ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак России крылатыми ракетами. Это не было умышленное нападение, и вины Украины в этом нет.

Между тем Украина готова передать партнерам доказательства российского следа.

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