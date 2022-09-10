Міноборони показало відео з центру звільненої Балаклії

Міністерство оборони опублікувало відео зі звільненої від окупантів Балаклії (Харківська область). Кадри зняті з центру міста, де підняли прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони в Twitter.

The town of Balakliya, Kharkiv region, is liberated by Ukrainian troops!

The Commander of Ukrainian Land Forces, Hero of Ukraine, Colonel General Oleksandr Syrskyi is leading the Ukrainian offensive in this sector.

The Ukrainian flag has been raised in the town centre. pic.twitter.com/zQ8ngDitZw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022

"Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військами! Керує наступом українських військ на цьому напрямку командувач Сухопутних військ України, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. У центрі міста підняли український прапор", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що 8 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію міста Балаклії Харківської області від російських військ та оприлюднив відповідне відео.

Додамо, що відео зі звільненого міста сьогодні показав і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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