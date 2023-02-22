Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу (видео)

Фото: Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу (Getty Images)

Украинские бойцы обнаружили российскую пехоту в лесу и благодаря авиации уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Жжем вражескую пехоту артиллерией, при поддержке авиации", - говорится в сообщении. На видео можно увидеть российских военных, двигающихся в сторону позиций ВСУ. В результате эффективных ударов 30 отдельной механизированной бригады и украинской авиации была ликвидирована часть захватчиков.