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Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу (видео)

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Украина, Среда 22 февраля 2023 18:05
Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу (видео) Фото: Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы обнаружили российскую пехоту в лесу и благодаря авиации уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Жжем вражескую пехоту артиллерией, при поддержке авиации", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть российских военных, двигающихся в сторону позиций ВСУ.

В результате эффективных ударов 30 отдельной механизированной бригады и украинской авиации была ликвидирована часть захватчиков.

Напомним, что бойцы Сухопутных войск показали на видео процесс уничтожения вооружений и боеприпасов российских оккупантов.

Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

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