Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу (видео)
Украинские бойцы обнаружили российскую пехоту в лесу и благодаря авиации уничтожили ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Жжем вражескую пехоту артиллерией, при поддержке авиации", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть российских военных, двигающихся в сторону позиций ВСУ.
В результате эффективных ударов 30 отдельной механизированной бригады и украинской авиации была ликвидирована часть захватчиков.
Напомним, что бойцы Сухопутных войск показали на видео процесс уничтожения вооружений и боеприпасов российских оккупантов.
Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.
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