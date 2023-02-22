Українські військові за підтримки авіації знищили російську піхоту у лісі (відео)

Українські бійці виявили російську піхоту у лісі та завдяки авіації знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Внаслідок ефективних ударів 30 окремої механізованої бригади та української авіації було ліквідовано частину загарбників.

На відео можна побачити російських військових, які рухаються у бік позицій ЗСУ.

"Палимо ворожу піхоту артилерією, за підтримкою авіації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бійці Сухопутних військ показали на відео процес знищення озброєння та боєприпасів російських окупантів.

Українські бійці виявили штурмову групу російських окупантів біля Бахмута у Донецькій області та завдали по ній удару. Частину загарбників вдалося ліквідувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.