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Українські військові за підтримки авіації знищили російську піхоту у лісі (відео)

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Україна, Середа 22 лютого 2023 18:05
Українські військові за підтримки авіації знищили російську піхоту у лісі (відео) Фото: Українські військові за підтримки авіації знищили російську піхоту у лісі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці виявили російську піхоту у лісі та завдяки авіації знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Палимо ворожу піхоту артилерією, за підтримкою авіації", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити російських військових, які рухаються у бік позицій ЗСУ.

Внаслідок ефективних ударів 30 окремої механізованої бригади та української авіації було ліквідовано частину загарбників.

Нагадаємо, що бійці Сухопутних військ показали на відео процес знищення озброєння та боєприпасів російських окупантів.

Українські бійці виявили штурмову групу російських окупантів біля Бахмута у Донецькій області та завдали по ній удару. Частину загарбників вдалося ліквідувати.

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