ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ показали, как отработали "птичками" по позициям врага (видео)

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 15:24
В ВСУ показали, как отработали "птичками" по позициям врага (видео) Фото: в ВСУ показали, как отработали "птичками" по позициям врага (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военные продемонстрировали пользу дронов на фронте, которые при успешных операциях уменьшают желание у врага наступать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"Вот зачем нам нужны птички. Больше птичек, у врага меньше желания наступать. Подразделения бригады отрабатывают дронами по позициям противника", - пишет пресс-служба бригады.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины отразили два вражеских штурма на Авдеевском направлении.

Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще около 650 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 153 770 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров