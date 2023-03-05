В результате взрывов в Мелитополе уничтожены две базы окупантов, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По его словам, взрывы слышали жители северной части города. Он рассказал, что подробную информацию о количестве убитых оккупантов, и куда попали украинские военные - необходимо ожидать от Генштаба.

"Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя. Известно, что сотни россиян вернутся домой в черных пакетах", - сказал он.