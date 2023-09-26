RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные превратили в металлолом российскую САУ "Гиацинт-С" (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные превратили в металлолом российскую САУ "Гиацинт-С" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Национальной гвардии уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С" при помощи беспилотника.

Об заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.

"Несколько секунд - и российская САУ 2С5 "Гиацинт-С" превратилась в кучку металлолома. Никакой магии, только ловкость и смекалка аэроразведчиков из 27-й бригады Национальной гвардии Украины", - рассказал министр.

"Гиацинт-С"

Стоит заметить, что 2С5 “Гиацинт-С” - советская самоходная 152 мм пушка. Максимальная дальность стрельбы составляет до 40 километров. 

Украинские военные уже неоднократно уничтожали ее после начала полномасштабного вторжения россиян, в частности на Таврическом направлении. 

Напомним, за вчерашний день, 25 сентября, украинским защитникам удалось уничтожить 39 артиллерийских систем оккупантов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныНацгвардияКлименкодрониВойна России против Украины