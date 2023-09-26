UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові перетворили на металобрухт російську САУ "Гіацинт-С" (відео)

Ілюстративне фото: українські військові перетворили на металобрухт російську САУ "Гіацинт-С" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Національної гвардії знищили російську самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С" за допомогою безпілотника.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Facebook.

"Кілька секунд - і російська САУ 2С5 "Гіацинт-С" перетворилася на купу металобрухту. Жодної магії, тільки спритність і кмітливість аеророзвідників з 27-ї бригади Національної гвардії України", - розповів міністр.

"Гіацинт-С"

Варто зауважити, що 2С5 "Гіацинт-С" - радянська самохідна 152 мм гармата. Максимальна дальність стрільби становить до 40 кілометрів.

Українські військові вже неодноразово знищували її після початку повномасштабного вторгнення росіян, зокрема, на Таврійському напрямку.

Нагадаємо, за вчорашній день, 25 вересня, українським захисникам вдалося вбити 39 артилерійських систем окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниНацгвардіяКлименкодрониВійна Росії проти України