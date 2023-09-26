ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов и почти 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 артсистем и 29 дронов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 276 670 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 4672 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 8946 (+19) ед.
- артиллерийских систем - 6299(+39) ед.
- РСЗО - 792 (+1) ед.
- средства ПВО – 533 ед.,
- самолетов – 315 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4924 (+29) ед.
- крылатые ракеты - 1529 (+11) ед.
- корабли/катера - 20 ед.,
- подлодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8763 (+17) ед.
- специальная техника - 925 (+7) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Ведется наступательная операция в Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска освободили еще два километра территорий на Бахмутском направлении. Российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещиевки и Мелитопольского направления.
В то же время российские военные продолжают попытки наступления в районе Бахмута и Авдеевки. Однако не имеют успеха.
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