ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов и почти 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 артсистем и 29 дронов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составили: личного состава - около 276 670 (+400) человек ликвидировано,

танков - 4672 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 8946 (+19) ед.

артиллерийских систем - 6299(+39) ед.

РСЗО - 792 (+1) ед.

средства ПВО – 533 ед.,

самолетов – 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4924 (+29) ед.

крылатые ракеты - 1529 (+11) ед.

корабли/катера - 20 ед.,

подлодки - 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8763 (+17) ед.

специальная техника - 925 (+7) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Ведется наступательная операция в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска освободили еще два километра территорий на Бахмутском направлении. Российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещиевки и Мелитопольского направления. В то же время российские военные продолжают попытки наступления в районе Бахмута и Авдеевки. Однако не имеют успеха.