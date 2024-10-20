Сырский съездил на Курское направление и принял ряд решений: что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский съездил на Курское направление фронта. Принят ряд решений, чтобы РФ не смогла перехватить инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем", - рассказал он. В частности, Сырский провел работу прямо на командных пунктах бригад. "Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь. Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели", - констатировал главнокомандующий ВСУ.