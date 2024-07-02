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Украинские военные могут заказать билеты на поезд, даже когда их раскупили: как это работает

Фото: украинские военные могут купить билеты на поезд, даже когда их нет в наличии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У украинских военных есть возможность заказать билеты на поезд даже в случае, если их уже раскупили. Такой сервис запустили еще в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки в Facebook.

В ТЦК напомнили, что такую услугу для военных запустили на случай срочных поездок, к примеру, на лечение, в в командировку или к родным в отпуск.

Для этого необходимо оставить заявку на сайте УЗ. Это возможно не позже чем за 6 часов до отправки поезда. 

На указанную военным электронную почту должен прийти специальный код. По нему можно будет выкупить билет в кассе, но не позднее чем за 1 час до отправления поезда. Также условием для покупки является предъявление военного билета или удостоверения офицера.

Услуга доступна и для родственников военнослужащих: родителей, жен или мужей, детей, в том числе усыновленных.

Напомним, для украинских военных предусмотрен ряд льгот. В частности, это касается бесплатного лечения, скидок на коммунальные услуги и бесплатного проезд в транспорте.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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