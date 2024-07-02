Украинские военные могут заказать билеты на поезд, даже когда их раскупили: как это работает

В ТЦК напомнили, что такую услугу для военных запустили на случай срочных поездок, к примеру, на лечение, в в командировку или к родным в отпуск.

Для этого необходимо оставить заявку на сайте УЗ. Это возможно не позже чем за 6 часов до отправки поезда.

На указанную военным электронную почту должен прийти специальный код. По нему можно будет выкупить билет в кассе, но не позднее чем за 1 час до отправления поезда. Также условием для покупки является предъявление военного билета или удостоверения офицера.

Услуга доступна и для родственников военнослужащих: родителей, жен или мужей, детей, в том числе усыновленных.