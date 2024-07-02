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Українські військові можуть замовити квитки на потяг, навіть коли їх розкупили: як це працює

Фото: українські військові можуть купити квитки на поїзд, навіть коли їх немає в наявності (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові мають можливість замовити квитки на потяг навіть у разі, якщо їх уже розкупили. Такий сервіс запустили ще торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook .

У ТЦК нагадали, що таку послугу для військових запустили на випадок термінових поїздок, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у відпустку.

Для цього необхідно залишити заявку на сайті УЗ. Це можливо не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда.

На вказану військовою електронну пошту має надіти спеціальний код. По ньому можна буде викупити квиток у касі, але не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Також умовою для придбання є пред'явлення військового квитка або посвідчення офіцера.

Послуга доступна і для родичів військовослужбовців: батьків, дружин чи чоловіків, дітей, у тому числі усиновлених.

Нагадаємо, для українських військових передбачено низку пільг. Зокрема, це стосується безкоштовного лікування, знижок на комунальні послуги та безкоштовного проїзду у транспорті.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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