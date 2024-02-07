Лечение и транспорт. Какие льготы дают военным в Украине: полный список

Военные в Украине могут пользоваться разнообразными льготами. Им предусмотрено бесплатное лечение, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в транспорте.

Какие сейчас действуют льготы для военных и какие бесплатные услуги для них предусмотрены в Украине, в комментарии РБК-Украина приводит Алена Чмона , помощник адвоката ЮК "Приходько и партнеры".

Медицинские и коммунальные льготы, скидки на транспорт

Основной закон, который устанавливает льготы для участников боевых действий и членов их семей – Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В статье 12 перечисляется список льгот, которые можно сгруппировать в такие категории:

1) медицинские льготы для УБД, среди которых:

бесплатно получать лекарства и лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. При этом указанная льгота остановлена на 2024 год согласно Закону от 09.11.2023 № 3460-IX;

согласно Закону от 09.11.2023 № 3460-IX; пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были закреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

Фото: В больницах и аптеках военных должны обслуживать без очереди, а лечение предоставлять бесплатно (Getty Images)

2) льготы, касающиеся жилищных и коммунальных вопросов:

75-процентная скидка платы за пользование жильем;

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами;

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир;

лица, получившие ранения (контузию или увечье при участии в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок на два года после становления на квартирный учет;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, садоводческих обществ;

внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ). Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от тарифов.

3) льготы на проезд:

75% скидки от стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, выдаваемого на безвозмездной основе;

бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой.

Фото: Для военных действуют льготы на проезд в транспорте, льготы на коммунальные услуги, образование (Виталий Носач/РБК-Украина)

4) трудовые и образовательные льготы:

участник боевых действий получает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий;

5) другие льготы:

внеочередное обслуживание учреждениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

"Кроме того, участникам боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или выплачиваемая вместо пенсии государственная социальная помощь повышаются в размере 25 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность", – говорит Алена Чмона.

Одноразовые выплаты и досрочная пенсия

Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата. Ранее (до 2023 года) она выплачивалась участникам боевых действий до 9 мая.

Статьей 1 Закона Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов войны" для участников боевых действий предусмотрена ежемесячная выплата целевого денежного пособия на проживание в размере 40 гривен, независимо от размера пенсий и надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи и пенсии за особые награды перед Украиной.

"Также важно, что участники боевых действий имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин", – добавляет юрист.