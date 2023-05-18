В ВСУ показали, как из одного выстрела уничтожили российскую БМП (видео)
Украинские бойцы показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты российских оккупантов. Вражескую цель поразили из одного выстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.
На видео заметно, как украинские бойцы обнаружили вражескую цель и нацелились на нее. После чего украинские бойцы ударили по БМП. Машина оккупантов была уничтожена точным попаданием.
Также можно заметить, что россияне пытались скрыть БМП в остатках посадки на фронте, но им этого не удалось.
Где именно была уничтожена боевая машина армии РФ в пресс-службе бригады не указывают.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 7373 боевых бронированных машин.
Также мы писали, что украинские военные обнаружили позиции вражеской БМП на Бахмутском направлении и уничтожили ее.
Добавим, ранее украинские артиллеристы рассказали, как уничтожили три вражеских БМП.
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