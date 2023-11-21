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Украинские военные с помощью дронов подбили два бронированных тягача РФ (видео)

Украина, Вторник 21 ноября 2023 15:21
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Украинские военные с помощью дронов подбили два бронированных тягача РФ (видео) Архивное фото: Украинские военные подбили два бронированных тягача РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили вражеские бронированные тягачи и с помощью дронов нанесли по ним удары. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили несколько единиц бронированной техники россиян и ударили по ней. Техника оккупантов была повреждена.

Также ВСУ сбросили взрывчатку с дронов на пехоту противника. В Сухопутных силах отметили, что это результат работы 3 отдельной танковой бригады.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 820 военных.

Также российские войска снизили количество попыток штурмовать позиции украинских военных на Таврическом направлении. Здесь за сутки было убито 339 россиян - более половины от общих потерь на фронте.

Вчера сообщалось, что Силы обороны Украины обнаружили в поле боя вражеский "Камаз". Процесс его уничтожения удалось запечатлеть на видео.

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