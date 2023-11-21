Более 600 оккупантов и 7 автомобилей. Генштаб обновил потери россиян в Украине
Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - 319 820 (+610) человек ликвидировано;
- танков - 5439 ед.;
- боевых бронированных машин - 10 174 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 7752 (+4) ед.;
- РСЗО - 899 ед.;
- средства ПВО - 588 ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5771 (+7) ед.;
- крылатые ракеты - 1564 (+1) ед.;
- корабли/катера - 22 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 134 (+7) ед;
- специальная техника - 1098 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника. За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.
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