Более 600 оккупантов и 7 автомобилей. Генштаб обновил потери россиян в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.23 ориентировочно составили: личного состава - 319 820 (+610) человек ликвидировано;

танков - 5439 ед.;

боевых бронированных машин - 10 174 (+6) ед;

артиллерийских систем - 7752 (+4) ед.;

РСЗО - 899 ед.;

средства ПВО - 588 ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5771 (+7) ед.;

крылатые ракеты - 1564 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10 134 (+7) ед;

специальная техника - 1098 (+1) ед. Ситуация на фронте Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника. За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.