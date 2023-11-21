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Более 600 оккупантов и 7 автомобилей. Генштаб обновил потери россиян в Украине

Киев, Вторник 21 ноября 2023 08:02
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Более 600 оккупантов и 7 автомобилей. Генштаб обновил потери россиян в Украине Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - 319 820 (+610) человек ликвидировано;
  • танков - 5439 ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 174 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 7752 (+4) ед.;
  • РСЗО - 899 ед.;
  • средства ПВО - 588 ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5771 (+7) ед.;
  • крылатые ракеты - 1564 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 134 (+7) ед;
  • специальная техника - 1098 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника. За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

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