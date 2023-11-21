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Українські військові за допомогою дронів підбили два броньовані тягачі РФ (відео)

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 15:21
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Українські військові за допомогою дронів підбили два броньовані тягачі РФ (відео) Архівне фото: Українські військові підбили два броньовані тягачі РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили ворожі броньовані тягачі та за допомогою дронів завдали по них ударів. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

На відео можна побачити, як українські військові виявили кілька одиниць броньованої техніки росіян і вдарили по ній. Техніка окупантів була пошкоджена.

Також ЗСУ скинули вибухівку з дронів на піхоту противника. У Сухопутних силах зазначили, що це результат роботи 3 окремої танкової бригади.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 820 військових.

Також російські війська зменшили кількість спроб штурмувати позиції українських військових на Таврійському напрямку. Тут за добу було вбито 339 росіян - більше половини від загальних втрат на фронті.

Вчора повідомлялось, що Сили оборони України виявили на полі бою ворожий "Камаз". Процес його знищення вдалося зафіксувати на відео.

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