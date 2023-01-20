Пограничники уничтожили группу оккупантов с помощью БПЛА (видео)

Пограничники на восточном фронте с помощью БПЛА с тепловизионной камерой обнаружили и уничтожили группу российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Оператор БПЛА с тепловизионной камерой установил размещение группы оккупантов и передал данные пограничникам-минометчикам, которые в свою очередь ударили четко по цели.

Напомним, вчера украинские военные показали видео атаки на позиции РФ, во время которой они ликвидировали четырех оккупантов.

Ранее мы писали, что 18 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям оккупантов в Николаевской области и ликвидировали часть личного состава РФ.

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