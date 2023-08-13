Украинские войска добились значительных успехов в районе Урожайного: карты боев ISW

Украинские войска продолжат вести контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Российские источники утверждают, что после нескольких дней интенсивных сражений войска РФ оставили свои позиции в Урожайном.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к северо-востоку от Синьковки, к северу от Кисловки, а также вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские наступательные действия на Купянском направлении имеют цель оттянуть украинские силы из Бахмутского направления, что подтверждает предварительную оценку ISW.

Российские войска 12 августа продолжили наступление на линии Сватово – Кременная, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия к юго-востоку от Андреевки.





Бои в Донецкой области

Сообщается, что 12 августа украинские войска проводили наступательные операции вокруг Бахмута. Российские источники утверждали, что территория к западу от Клещиевки спорна и там продолжаются интенсивные бои.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают удерживать инициативу вокруг Бахмута. Российские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения 12 августа.

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки, Клещиевки и Белой Горы.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 12 августа, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

"Южная ось"

12 августа украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и добились значительных тактических успехов.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ оставили свои позиции в Урожайном после нескольких дней интенсивных боев. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские войска добились успехов вблизи Урожайного.

Несколько российских источников сообщили о продвижении Украины и тяжелых боях в Урожайном. В добровольческом батальоне РФ "Восток", якобы держащем оборону в этом районе, утром 12 августа заявили, что российские войска теряют свои позиции в населенном пункте и есть вероятность потери россиянами всего поселка.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении.