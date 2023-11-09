Украинские войска уничтожили новейший российский ЗРК на юге
Украинские защитники уничтожили российский новейший ЗРК С-300В4. Вражеская цель была поражена на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского.
"Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области", - говорится в его сообщении.
Так, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" за сутки выполнили 1241 огневую задачу, в результате чего погибли 542 кафира.
Кроме того, сообщается об уничтожении 46 единиц военной техники:
2 танка
- 3 ББМ
- 7 артсистем
- 1 ПТРК
- 3 средства ПВО, в частности - ЗРК С-300В4,
- 26 БпЛА
- 3 автомобиля
- единицу спецтехники
- склад с боеприпасами
- 1 другой важный объект
"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подытожил Тарнавский.
Что известно о ЗРК С-300В4
Отметим, ЗРК С-300В4 начал поступать на вооружение частей армии РФ в 2014 году. По заявлениям российских оккупантов, данный тип зенитно-ракетных комплексов может поражать цели на дальности вплоть до 400 км, обстреливать одновременно до 24 воздушных целей и наводить на них до 48 зенитных ракет.
Потери России в войне
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, враг потерял 1080 "вояк". С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 308 720 военных.
Между тем пограничники показали фотографии сбитых БпЛА антидроновым ружьем.
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