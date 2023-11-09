Украинские войска уничтожили новейший российский ЗРК на юге

Украинские защитники уничтожили российский новейший ЗРК С-300В4. Вражеская цель была поражена на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского.

"Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области", - говорится в его сообщении.

Так, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" за сутки выполнили 1241 огневую задачу, в результате чего погибли 542 кафира.

Кроме того, сообщается об уничтожении 46 единиц военной техники:

2 танка

3 ББМ

7 артсистем

1 ПТРК

3 средства ПВО, в частности - ЗРК С-300В4,

26 БпЛА

3 автомобиля

единицу спецтехники

склад с боеприпасами

1 другой важный объект

"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подытожил Тарнавский.

