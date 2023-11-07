ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ (фото)

Украина, Вторник 07 ноября 2023 09:25
UA EN RU
Пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ (фото) Фото: пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили четыре дрона российских войск на Запорожском направлении. Один из них бойцы будут использовать уже против оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники обезвредили 4 вражеских FPV-дрона на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, под действием антидронового ружья три БПЛА потеряли управление и сдетонировали во время приземления.

"Еще один остался невредимым и после незначительного технического обслуживания будет использоваться уже нашими бойцами", - добавили в пограничных войсках.

Потери дронов РФ в войне

Отметим, что за последние сутки украинские силы обороны уничтожили три БПЛА противника. С начала войны ВСУ "приземлили" более 5500 российских дронов.

При этом, как ранее в интервью РБК-Украина рассказывал представитель ГУР Андрей Юсов, на данный момент Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от поставленных планов. Также Кремль продолжает развивать производство дронов в Татарстане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони ДПСУ
NEWS
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки