Пограничники из антидронового ружья уничтожили четыре дрона РФ (фото)
Украинские пограничники уничтожили четыре дрона российских войск на Запорожском направлении. Один из них бойцы будут использовать уже против оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пограничники обезвредили 4 вражеских FPV-дрона на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
Как отметили пограничники, под действием антидронового ружья три БПЛА потеряли управление и сдетонировали во время приземления.
"Еще один остался невредимым и после незначительного технического обслуживания будет использоваться уже нашими бойцами", - добавили в пограничных войсках.
Потери дронов РФ в войне
Отметим, что за последние сутки украинские силы обороны уничтожили три БПЛА противника. С начала войны ВСУ "приземлили" более 5500 российских дронов.
При этом, как ранее в интервью РБК-Украина рассказывал представитель ГУР Андрей Юсов, на данный момент Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от поставленных планов. Также Кремль продолжает развивать производство дронов в Татарстане.
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