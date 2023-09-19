Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении, где оттеснили российские войска с неопределенных позиций. Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ преуспели к западу от Вербового.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 18 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские войска отразили российские атаки возле Новоселовского. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска снизили наступательную активность на Купянском направлении.

Маляр сообщила, что российские войска не предпринимали штурмовых действий вблизи Кременной и продолжают перегруппировку в этом районе.

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска развернули на рубеже Купянск-Сватово-Кременная части новой 25-й общевойсковой армии в составе 80% от запланированной численности и лишь 50% от необходимого оборудования, что подтверждает оценку ISW о том, что 25-я CAA, вероятно, неэффективна в бою из-за ее поспешного развертывания.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 18 сентября продолжали наступательные действия в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись. Илья Евлаш заявил, что украинские силы добились неопределенных успехов в районе Клещиевки, Бахмута и Предтечиного, а также вблизи Андреевки, Курдюмовки, Белой Горы и Опросного. По всей вероятности, они касаются широких тактических направлений.

Маляр заявила, что на прошлой неделе украинские войска отразили 5,1 квадратных километров территории на Бахмутском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжали штурмовые действия вблизи Клещиевки. Евлаш заявил, что продолжаются бои у железнодорожного пути к востоку от населенного пункта.

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что украинские силы не полностью контролируют Клищиевку, утверждая, что северная часть населенного пункта якобы остается спорной "серой зоной" после того, как войска РФ отступили из населенного пункта.

Российские источники сообщали, что тяжелые бои продолжаются вдоль линии Курдюмовка-Андреевка-Клещиевка, в близлежащих лесных массивах и у железнодорожного полотна к востоку. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Дубово-Василовки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Белой Горы, Клещиевки и Андреевки. Маляр сообщила, что войска РФ безуспешно пытались прорвать украинские позиции вблизи Орехово-Василовки, Богдановки, Клищиевки и Курдюмовки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись к северу от Авдеевки. Маляр заявила, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Керамики, Авдеевки, Северного, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска вели наступление на Шахтерском направлении, предположительно, в районе границы Донецко-Запорожской областей.

Российский "военкор" 17 сентября заявил, что войска РФ якобы контролируют Степное (22 км юго-западнее Великой Новоселки), хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Анна Маляр заявила, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Новодаровки. Российские источники утверждали, что силы РФ атаковали вблизи Урожайного и Приютного, но не уточняли результат.

18 сентября украинские войска проводили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Опубликованные геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ преуспели к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении, где оттеснили российские войска с неопределенных позиций.

Маляр заявила, что в течение прошлой недели украинские силы освободили 5,2 квадратных километров в южном направлении и добились неопределенных успехов к востоку и югу от Роботиного.

Украинский ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Новоданиловки и Роботиного. Российский "военкор" утверждал, что оккупанты совершили контратаку к западу от Вербового, но не уточнил результат.

Министерство обороны Великобритании заявило, что не менее пяти полков российских 7-й и 76-й воздушно-десантных дивизий недавно были передислоцированы для усиления 58-й общевойсковой армии вблизи Роботиного. Ведомство отметило, что этим относительно элитным подразделениям очень вероятно не хватает сил.

Украинский удар 13 сентября существенно повредил российскую подлодку, способную нести крылатые ракеты, и, скорее всего, вывел ее из строя до конца войны.

Грузинская разведывательная группа (CIT) 18 сентября опубликовала фотографии, указывающие на то, что украинская атака на подлодку в оккупированном Севастополе нанесла значительные повреждения в двух частях. CIT расширил оценку, что ВМФ России, скорее всего, выведет подлодку из боевого состава до окончания войны в Украине, учитывая масштабы повреждений.

CIT заявил, что ремонт этой подлодки, которая называется "Ростова-на-Дону" теоретически возможен, но России было бы проще построить новый.