Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку, де відтіснили російські війська з невизначених позицій. Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ здобули успіхи на захід від Вербового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 18 вересня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Екс-заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські війська відбили російські атаки біля Новоселівського. Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська зменшили наступальну активність на Куп’янському напрямку.

Маляр повідомила, що російські війська не проводили штурмових дій поблизу Кремінної і продовжують перегрупування в цьому районі.

Начальник ГУР України Кирило Буданов заявив, що російські війська розгорнули на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії у складі 80% від запланованої чисельності та лише 50% від необхідного обладнання, що підтверджує оцінку ISW про те, що 25-та CAA, ймовірно, неефективна в бою через її поспішне розгортання.

Бої у Донецькій області

Українські війська 18 вересня продовжували наступальні дії в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися. Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли невизначених успіхів в районі Кліщіївки , Бахмута і Предтечиного, а також поблизу Андріївки, Курдюмівки, Білої Гори та Опитного. Ймовірно, вони стосуються широких тактичних напрямків.

Маляр заявила, що минулого тижня українські війська відбили 5,1 квадратних кілометрів території на Бахмутському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжували штурмові дії поблизу Кліщіївки. Євлаш заявив, що тривають бої біля залізничної колії на схід від населеного пункту.

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що українські сили не повністю контролюють Кліщіївку, натомість стверджуючи, що північна частина населеного пункту нібито залишається спірною "сірою зоною" після того, як війська РФ відступили з населеного пункту.

Російські джерела повідомляли, що важкі бої тривають уздовж лінії Курдюмівка-Андріївка-Кліщіївка, в прилеглих лісових масивах і біля залізничного полотна на схід. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили атакували поблизу Дубово-Василівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Білої Гори, Кліщіївки та Андріївки. Маляр повідомила, що війська РФ безуспішно намагалися прорвати українські позиції поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на північ від Авдіївки. Маляр заявила, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кераміка , Авдіївки, Сіверного, Мар’їнки і Новомихайлівки.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська вели наступ на Шахтарському напрямку, імовірно, в районі кордону Донецько-Запорізької областей.

Російський "воєнкор" 17 вересня заявив, що війська РФ нібито контролюють Степове (22 км на південний захід від Великої Новосілки), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Ганна Маляр заявила, що російські війська безуспішно атакували поблизу Новодарівки. Російські джерела стверджували, що сили РФ атакували поблизу Урожайного та з боку Приютного, але не уточнювали результат.

18 вересня українські війська проводили наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. Опубліковані геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ здобули успіхи на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку, де відтіснили російські війська з невизначених позицій.

Маляр заявила, що протягом минулого тижня українські сили звільнили 5,2 квадратних кілометрів у південному напрямку та досягли невизначених успіхів на схід і південь від Роботиного.

Український ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Новоданилівки та Роботиного. Російський "воєнкор" стверджував, що окупанти здійснили контратаку на захід від Вербового, але не уточнив результат.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що щонайменше п’ять полків російських 7-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій нещодавно були передислоковані для підсилення 58-ї загальновійськової армії поблизу Роботиного. Відомство зазначило, що цим відносно елітним підрозділам дуже ймовірно бракує сил.

Український удар 13 вересня суттєво пошкодив російський підводний човен, здатний нести крилаті ракети, і, швидше за все, вивів його з ладу до кінця війни.

Грузинська розвідувальна група (CIT) 18 вересня опублікувала фотографії, які вказують на те, що українська атака на підводний човен в окупованому Севастополі спричинила значні пошкодження у двох частинах. CIT розширив оцінку, що ВМФ Росії, швидше за все, виведе підводний човен з бойового складу до закінчення війни в Україні, враховуючи масштаби пошкоджень.

CIT заявив, що ремонт цієї підлодки, яка має назву "Ростова-на-Дону" теоретично можливий, але Росії було б простіше побудувати новий.